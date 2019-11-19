СМИ: назван размер штрафов для футболистов сборной России

Для игроков сборной России по футболу установили систему штрафов. Их будут наказывать за опоздание на тренировку, неподчинение тренеру и «прогулы» официальных мероприятий.

Документ Российского футбольного союза опубликовал Telegram-канал «Мутко против». Дороже всего обойдется разглашение не подлежащей распространению информации: за это со спортсмена спросят сумму, эквивалентную трем тысячам евро.

За удаление с поля за серьезное нарушение или оскорбительное поведение тоже придется ответить аналогичным по своему размеру штрафом. Как и за нарушение спонсорского контракта РФС. Правда, тут уже идет речь о возмещении ущерба.

Неспортивное поведение во время сбора, тренировки, собрания или матча влечет за собой штраф в размере 1,5 тысячи евро. Такую же сумму предпишут выплатить за нарушение норм морали и нравственности в личной жизни и в обществе. Неподчинение распоряжениям главного тренера, тренерского штаба и руководства РФС обойдется в тоже в полторы тысячи в эквиваленте иностранной валюты.

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Если сборная России устраивает официальное мероприятие, то пропускать его без уважительной причины — значит, навлечь на себя штраф в 1,25 тысячи евро. За опоздание тоже придется заплатить, хоть и немногим меньше — всего тысячу евро.

Поздняя явка на сбор, тренировку, собрание или матч мероприятий РФС будет стоить 750 евро за каждое опоздание. Пропуск подобных мероприятий без уважительной причины — 500 евро.