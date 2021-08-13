СМИ назвали зарплату Соболева по новому контракту со «Спартаком»

Московский «Спартак» продлил контракт с центральным нападающим Александром Соболевым. Известно, что футболист будет зарабатывать два миллиона евро (примерно 173,5 миллиона рублей). Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал «Ловите инсайд».

Кроме того, 24-летний футболист получит подписной бонус в размере еще одного миллиона евро. Новый контракт подписан на пять лет — до лета 2026 года.

В прошедшем сезоне Соболев провел 22 матча в Российской премьер-лиге, забив 14 голов.

В этом сезоне под руководством нового тренера Руя Витории «Спартак» потерпел четыре поражения в пяти матчах. В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов команда дважды уступила португальской «Бенфике» (оба раза — со счетом 2:0), а также проиграла казанскому «Рубину» со счетом 1:0 и «Нижнему Новгороду» со счетом 2:1 в Российской премьер-лиге.

Ранее спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов сообщил, что покидает клуб из-за конфликта с его президентом Леонидом Федуном.