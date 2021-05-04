СМИ назвали возможного кандидата на пост тренера «Спартака»

Наставник французского «Лиона» Руди Гарсия может сменить Доменико Тедеско на посту главного тренера московского «Спартака». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на профильные СМИ.

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал, что руководство «красно-белых» определилось с кандидатурой нового наставника. Отмечается, что стороны уже приступили к переговорам. При этом конкретных имен названо не было.

«Уход Тедеско? Он ведет себя как профессионал. Сейчас даже мыслей ни у кого нет о том, что он уходит. Когда закончится сезон, тогда и будем думать», — прокомментировал защитник команды Андрей Ещенко.