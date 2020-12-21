СМИ назвали кандидатуру на пост тренера «Спартака»

Летом 2021 года истечет контракт тренера «Спартака» Доменико Тедеско, в футбольном клубе уже сейчас начали рассматривать кандидатуры на его должность. Пост может занять португалец Леонарду Жардим, который до 2019 года тренировал «Монако».

О том, что 46-летний Жардим входит в шорт-лист «Спартака» «Спорт-Экспрессу» сообщил собственный источник. Также стало известно, что в футбольном клубе рассматривают возможность приглашения только иностранного специалиста, возможность контракта с отечественным специалистом фактически исключена.

Российский певец, мультиинструменталист и болельщик клуба «Спартак» Александр Градский предположил, что Тедеску не смог добиться контакта с составом «Спартака», поэтому решил уйти из команды.