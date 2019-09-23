  • СМИ назвали кандидатов на замену главному тренеру «Спартака»

    23 сентября 2019, 22:05

    Ольга Чеснокова

    Перестановки на тренерском мостике столичного «Спартака» возможны в связи с последними результатами команды. На место главного тренера «красно-белых» рассматривают четыре кандидатуры. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.

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    Официально вопрос об увольнении 53-летнего Кононова пока не поднимался, однако руководство клуба может решиться на кадровые перестановки после серии поражений команды.

    По информации источника, в случае отставки Кононова «Спартак» может возглавить главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфенов, наставник «Ростова» Валерий Карпин, рулевой «Оренбурга» Владимир Федотов. Имя еще одного специалиста не раскрывается. Известно лишь, что претендент — иностранец.

    Кононов возглавляет «Спартак» с осени прошлого года. На должности главного тренера он сменил Массимо Карреру. В прошлом сезоне «красно-белые» финишировали на пятом месте. Сейчас команда занимает седьмое место после десяти туров, в ее активе 14 очков. «Спартак» потерпел поражение в последних четырех матчах, напомнила «Свободная пресса».