СМИ назвали кандидатов на замену главному тренеру «Спартака»

«Спартак» проиграл четвертый матч подряд Подробнее

Официально вопрос об увольнении 53-летнего Кононова пока не поднимался, однако руководство клуба может решиться на кадровые перестановки после серии поражений команды.

По информации источника, в случае отставки Кононова «Спартак» может возглавить главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфенов, наставник «Ростова» Валерий Карпин, рулевой «Оренбурга» Владимир Федотов. Имя еще одного специалиста не раскрывается. Известно лишь, что претендент — иностранец.

Кононов возглавляет «Спартак» с осени прошлого года. На должности главного тренера он сменил Массимо Карреру. В прошлом сезоне «красно-белые» финишировали на пятом месте. Сейчас команда занимает седьмое место после десяти туров, в ее активе 14 очков. «Спартак» потерпел поражение в последних четырех матчах, напомнила «Свободная пресса».