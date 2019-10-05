СМИ назвали имя вероятного тренера «Динамо»

Главным претендентом на освободившийся пост тренера московского «Динамо» руководство ФК считает Кирилла Новикова. Сейчас он тренирует молодежную команду клуба.

«Динамо» справедливо отправило Хохлова в отставку. Но его работу нельзя назвать плохой Подробнее

Как стало известно «Чемпионату», 38-летнего специалиста хотят назначить исполняющим обязанности главного тренера до зимней паузы в российском чемпионате.

Отец Кирилла защитник «Динамо» и сборной СССР Александр Новиков в 1992 году стал обладателем серебряной медали чемпионата России в качестве тренера «Спартак — Владикавказ». Сейчас он входит в тренерский штаб «Сочи», сообщило РБК.

Кирилл Новиков в качестве центрального защитника провел за московское «Динамо» 26 матчей в чемпионатах России. Игровую карьеру закончил из-за тяжелой травмы. В системе клуба работает с 207 года, молодежную команду «Динамо» тренирует с 1 мая 2019 года.

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов был отправлен в отставку после поражения команды в 12-м туре чемпионата России. В турнирной таблице она опустилась на предпоследнее, 15-е место.

«360» пообщался с экспертами, которые заявили, что называть Хохлова плохим тренером нельзя. Но при этом его увольнение вполне оправдано. Команда не смогла выбраться из кризиса, в котором она оказалась.