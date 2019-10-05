  • СМИ назвали имя вероятного тренера «Динамо»

    05 октября 2019, 23:41

    Анастасия Кукова

    Главным претендентом на освободившийся пост тренера московского «Динамо» руководство ФК считает Кирилла Новикова. Сейчас он тренирует молодежную команду клуба.
    СМИ назвали имя вероятного тренера «Динамо»

    «Динамо» справедливо отправило Хохлова в отставку. Но его работу нельзя назвать плохой

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    Как стало известно «Чемпионату», 38-летнего специалиста хотят назначить исполняющим обязанности главного тренера до зимней паузы в российском чемпионате.

    Отец Кирилла защитник «Динамо» и сборной СССР Александр Новиков в 1992 году стал обладателем серебряной медали чемпионата России в качестве тренера «Спартак — Владикавказ». Сейчас он входит в тренерский штаб «Сочи», сообщило РБК.

    Кирилл Новиков в качестве центрального защитника провел за московское «Динамо» 26 матчей в чемпионатах России. Игровую карьеру закончил из-за тяжелой травмы. В системе клуба работает с 207 года, молодежную команду «Динамо» тренирует с 1 мая 2019 года.

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов был отправлен в отставку после поражения команды в 12-м туре чемпионата России. В турнирной таблице она опустилась на предпоследнее, 15-е место.

    «360» пообщался с экспертами, которые заявили, что называть Хохлова плохим тренером нельзя. Но при этом его увольнение вполне оправдано. Команда не смогла выбраться из кризиса, в котором она оказалась.