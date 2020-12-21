facebook_pixel
    21 декабря 2020, 21:05

    СМИ назвали имя кандидата на место оскандалившегося Мазепина в «Формуле-1»

    Анатолий Минкин

    Следующий сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» может пройти без участия российских пилотов. Команда «Хаас» нашла замену Никите Мазепину, который оскандалился после публикации видео, где он трогает девушку за грудь. Об этом сообщило издание Ole.
    СМИ назвали имя кандидата на место оскандалившегося Мазепина в «Формуле-1»

    По мнению авторов материала, Мазепина может заменить Бразилец Пьетро Фиттипальди. Он уже выступал за «Хаас», заменяя пострадавшего в аварии Ромена Грожана в последних двух заездах завершившегося сезона.

    Кроме того, он уже упомянул название команды на своих страницах в социальных сетях.

    Никита Мазепин стал объектом массовой ненависти среди пользователей интернета после того, как он опубликовал видео, где трогает девушку за грудь, которая сидит в машине. От «Хаас» потребовали, чтобы команда расторгла уже подписанный контракт с россиянином.

    Скандальное видео Мазепин уже удалил и принес извинения за свое поведение на своей странице в Twitter. Но буйные пользователи до сих пор оставляют осуждающие его комментарии.

    Команда «Хаас» выпустила официальное заявление, в котором заявила, что не оправдывает действия Мазепина, но решение по его участию в гонках примет после рассмотрения внутри коллектива.