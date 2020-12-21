СМИ назвали имя кандидата на место оскандалившегося Мазепина в «Формуле-1»

По мнению авторов материала, Мазепина может заменить Бразилец Пьетро Фиттипальди. Он уже выступал за «Хаас», заменяя пострадавшего в аварии Ромена Грожана в последних двух заездах завершившегося сезона.

Кроме того, он уже упомянул название команды на своих страницах в социальных сетях.

Никита Мазепин стал объектом массовой ненависти среди пользователей интернета после того, как он опубликовал видео, где трогает девушку за грудь, которая сидит в машине. От «Хаас» потребовали, чтобы команда расторгла уже подписанный контракт с россиянином.

Скандальное видео Мазепин уже удалил и принес извинения за свое поведение на своей странице в Twitter. Но буйные пользователи до сих пор оставляют осуждающие его комментарии.

Команда «Хаас» выпустила официальное заявление, в котором заявила, что не оправдывает действия Мазепина, но решение по его участию в гонках примет после рассмотрения внутри коллектива.