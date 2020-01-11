СМИ назвали гонорар Макгрегора за бой с Серроне

При этом гонорар соперника ирландца источники издания оценили намного ниже, в два миллиона долларов. Однако издание уточнило, что для Серроне этот гонорар станет рекордным.

Встреча Макгрегора и Серроне в октагоне пройдет 19 января. Поединок заявлен как встреча бойцов полусредней весовой категории.

Как сообщила «Газета.ru», Макгрегор уже заранее стал задирать своего соперника. Он заявил, что не видит в ветеране ММА достойного бойца.

«Я бы победил Серроне в любом весе. Я бы одолел его, даже если бы у меня был грипп», — заявил ирландец.

В последний раз Конор Макгрегор участвовал в бою UFC в октябре 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Тогда он проиграл и лишился возможности вернуть себе титул чемпиона UFC. Тот проигрыш до сих пор не дает ему покоя.

РИА ФАН напомнило, что в своем недавнем заявлении Макгрегор заявил, что Хабиб не хочет повторной встречи, потому что он боится проиграть. Но рано или поздно второй бой между двумя спортсменами произойдет.

В преддверии возвращения Макгрегора на ринг «360» попросил экспертов спрогнозировать исход предстоящего боя. По мнению специалистов, встреча ирландца и американца не обойдется без нокаута.