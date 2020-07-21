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    21 июля 2020, 18:51

    СМИ: «Наполи» может подписать Влашича

    Артур Блянихов

    Итальянский «Наполи» присматривается к кандидатуре хавбека хорватской сборной и московских армейцев Николе Влашичу. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

    По данным издания, агент полузащитника связался с представителями итальянского клуба и предложил им услуги футболиста. Его трансфер оценили 15 миллионов евро.

    По словам инсайдера, стороны уже успели обсудить возможные условия договора 22-летнего хорвата с «Наполи». В частности, речь шла о зарплате Влашича (полтора миллиона евро в год).

    Новости SMI.FM