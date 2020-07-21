СМИ: «Наполи» может подписать Влашича

По данным издания, агент полузащитника связался с представителями итальянского клуба и предложил им услуги футболиста. Его трансфер оценили 15 миллионов евро.

По словам инсайдера, стороны уже успели обсудить возможные условия договора 22-летнего хорвата с «Наполи». В частности, речь шла о зарплате Влашича (полтора миллиона евро в год).