СМИ написали, когда Клаудиньо официально перейдет в «Зенит»

Представитель бразильского футболиста Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия рассказал, когда его клиент подпишет соглашение с петербургским «Зенитом». Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на профильные СМИ.

По словам агента игрока, он официально пополнит ряды «сине-бело-голубых» 12 августа. О договоренности между Клаудиньо и «Зенитом» стало известно на этой неделе. В последние годы 24-летний хавбек выступал за бразильский клуб «Ред Булл Брагантино». Он отыграл в составе команды 126 матчей и записал в свой актив 32 гола.