СМИ: нападающий «Динамо» Филипп может уйти из клуба

По данным информагентства, «бело-голубые» согласны на трансфер 25-летнего форварда лишь при условии, что сумма сделки составит не меньше 20 миллионов евро. Ближневосточные клубы и китайские команды следят за ситуацией с немецким футболистом.

Уточняется, что Филипп усилил состав «Динамо» прошлым летом. За его переход дортмундская «Боруссия» получила 20 миллионов евро. В этом сезоне нападающий отыграл за москвичей восемь матчей и забил два гола.