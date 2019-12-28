СМИ: «Монако» второй раз уволил главного тренера Леонарду Жардима

Решение об отставке 45-летнего португальского специалиста было принято на его встрече с руководством клуба, которое прошло в субботу, 28 декабря, указано в материале. Ожидается, что официальное объявление о его уходе с поста будет озвучено в воскресенье, 29 декабря, после того как Жардим проведет последнюю тренировку с футболистами.

Леонарду Жардим возглавил «Монако» летом 2014 года. Именно под его руководством команда в сезоне 2016/17 выиграла чемпионат Франции, что произошло впервые за 17 лет, а также дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

В октябре 2018 года Жардим был отправлен в отставку. Причина — низкие результаты команды на старте сезона. Сменил португальского специалиста экс-нападающий французской сборной Тьерри Анри. Однако, спустя всего три месяца — в январе 2019 года, —Жардим снова занял пост главного тренера «Монако».

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» расположился на седьмой строчке. Клубу удалось набрать 28 очков в 18 матчах.