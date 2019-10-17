СМИ: миланский «Интер» задумался о покупке Дзюбы
Форвард сборной России и питерского «Зенита» Артем Дзюба привлек внимание миланского «Интера». Итальянцы подумывают о его покупке уже в зимнее трансферное окно, передают «Невские новости».
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По данным издания, бомбардир «Интера» Алексис Санчес получил травму и в течение трех месяцев не сможет выйти на поле. Клубу не хватает игроков на позицию нападающего. Сейчас их четверо — Эспозито, Маттео Политано, Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку.
Отмечается, что 31-летний россиянин заинтересовал руководство «черно-синих». По словам инсайдеров, миланцы готовы купить Дзюбу уже этой зимой.