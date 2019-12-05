СМИ: «Милан» отказался от покупки Миранчука
Итальянский «Милан» отказался от идеи купить хавбека московских железнодорожников и российской сборной Алексея Миранчука. Об этом сообщила «Свободная пресса».
По слова инсайдера, глава футбольного отдела «Милана» Звонимир Бобан ответил отказом на предложение агента Миранчука подписать полузащитника. Итальянский клуб решил сосредоточиться на покупке другого футболиста.
По данным издания, к кандидатуре 24-летнего россиянина также проявили интерес «Старая Синьора» и два испанских клуба «Севилья» и «Валенсия».