СМИ: «Милан» отказался от покупки Миранчука

По слова инсайдера, глава футбольного отдела «Милана» Звонимир Бобан ответил отказом на предложение агента Миранчука подписать полузащитника. Итальянский клуб решил сосредоточиться на покупке другого футболиста.

По данным издания, к кандидатуре 24-летнего россиянина также проявили интерес «Старая Синьора» и два испанских клуба «Севилья» и «Валенсия».