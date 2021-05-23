СМИ: Месси решил остаться в «Берселоне»

Аргентинский нападающий «Барселоны», капитан команды Лионель Месси решил остаться в клубе. Об этом стало известно журналисту издания BeIn Sports Ашрафу Бен Айяду.

«Лионель Месси решил остаться в „Барселоне“. Его отношения с каталонским клубом продолжаются», — написал он в Twitter.

В этом сезоне Месси принял участие в 35 матчах испанской премьер-лиги (Ла Лига), забив 30 мячей и отдав девять результативных передач.

По этому показателю капитан «Барселоны» в пятый раз подряд стал лучшим бомбардиром сезона.

Его ближайший преследователь, нападающий «Реала» Карим Бензема, забил лишь 23 гола.

В марте стало известно о желании президента «Барселоны» Жоана Лапорты предложить Месси пожизненный контракт в клубе. Речь идет о сотрудничестве с Месси и после завершения игровой карьеры.

Летом прошлого года Месси хотел покинуть каталонский клуб, однако руководство «Барселоны» смогло уговорить его остаться. Нынешний контракт на сумму 556 миллионов евро истекает летом 2021 года.