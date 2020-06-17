СМИ: Месси продлит контракт с «Барсой»

По данным издания, действующее соглашение Месси с «Барсой» рассчитано до лета следующего года. Отмечается, что новый контракт формально будет предложен до 2022 года, но при желании футболист может продлить его еще на один сезон.

Форвард играет за каталонский клуб с 2003 года. В составе «Барселоны» он 10 раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза — Лигу чемпионов и по три раза — клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.