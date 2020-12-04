СМИ: Месси перейдет в ПСЖ

«Я не шучу. Месси будет в ПСЖ», — заявил журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

Спортсмен подпишет соглашение сразу после истечения срока контракта с «Барселоной», то есть летом 2021 года.

До этого «Манчестер Сити» и «Челси» говорили о своем желании сотрудничать с Месси.

Аргентинец хотел уйти из «Барселоны» несколько месяцев назад, написал «МИР 24». Причина заключалась в конфликте с руководством клуба. Однако тогда футболист все же не разорвал контракт из-за юридических аспектов и желания семьи остаться в Каталонии.

Месси выбыл из топ-100 лучших игроков Европы нынешнего сезона. Это произошло после проигрыша «Барселоны» на своем поле мадридскому «Реалу» в октябре.

Ранее нападающий ПСЖ Неймар говорил о необходимости воссоединиться с Месси, с которым он выступал в составе «Барселоны». Бразилец не уточнил, в каком клубе он готов выступать вместе с аргентинцем. Тем не менее спортсмен хотел бы осуществить свое желание в 2021 году.