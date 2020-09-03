СМИ: Месси останется в «Барселоне» с вероятностью 90%

«Вероятность того, что Месси продолжит играть за „Барселону“, составляет 90%. В этот четверг будет принято окончательное решение», — привело слова журналиста издание Mundo Deportivo.

Он добавил, что контракт Месси с футбольным клубом истекает в 2021 году. Аревало считает, что спортсмен останется в команде как раз до этого времени.

Лионель Месси заявил, что хочет выйти из состава «Барселоны» после поражения в матче с «Баварией». Игра закончилась со счетом 8:2. Главным претендентом на Месси считается «Манчестер Сити». Клуб готов предложить спортсмену зарплату в размере 500 миллионов евро.

Ранее Месси обсуждал вопрос перехода в другой клуб со своим тренером. Наставник отговаривал его уходить в «Манчестер Сити». При этом Месси уже отказался тренироваться со своим клубом. Футболист отказался пройти тест на коронавирус и заявил, что не приедет в расположение «Барселоны» к старту сезона в Ла Лиге.