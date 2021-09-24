СМИ: Месси может пропустить матч с «Монпелье»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси может не выйти на поле в матче против «Монпелье», который состоится 25 сентября в рамках восьмого тура Лиги 1. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на французские СМИ.

По данным издания, тренировки общей группы проходят без Месси, получившего травму во время игры с «Лионом». Нападающий возобновит тренировки в день матча с «Монпелье». Журналисты допустили, что тренерский штаб «ПСЖ» не будет рисковать футболистом перед важной встречей с «Манчестер Сити», которая намечена на 28 сентября.