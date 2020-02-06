СМИ: Месси может продолжить карьеру в одном из пяти европейских клубов

По данным информагентства, на 32-летнего форварда претендует пять европейских команд: «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Интер», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

Уточняется, что между Месси и спортивным директором «Барселоны» Эриком Абидалем возник конфликт из-за слов последнего про бывшего наставника команды Эрнесто Вальверде. Президент клуба Жозеп Бартомеу поговорил с ними по телефону, чтобы уладить конфликт, однако, по информации СМИ, у него ничего не вышло.