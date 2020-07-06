СМИ: Месси может продолжить карьеру в Англии
Бомбардира каталонской «Барселоны» Лионеля Месси заинтересовало предложение от «Манчестер Сити», передает «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.
По словам инсайдера, нападающий решил, что покинет стан «Барсы» летом следующего года и рассматривает варианты, в какой команде он мог бы продолжить свою карьеру. По данным издания, британский клуб готов предложить аргентинцу контракт на тех же условиях, какие были с «сине-гранатовыми». Отмечается, что у Месси хорошие отношения с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.