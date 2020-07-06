СМИ: Месси может продолжить карьеру в Англии

По словам инсайдера, нападающий решил, что покинет стан «Барсы» летом следующего года и рассматривает варианты, в какой команде он мог бы продолжить свою карьеру. По данным издания, британский клуб готов предложить аргентинцу контракт на тех же условиях, какие были с «сине-гранатовыми». Отмечается, что у Месси хорошие отношения с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.