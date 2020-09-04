СМИ: Месси может остаться в «Барселоне»

Главной проблемой остается нежелание руководства клуба продавать игрока. Как сообщило издание со ссылкой на свои источники, президент «Барселоны» Бартомеу заявил отцу Месси, что единственным путем, по которому футболист может покинуть клуб — это судебное решение.

Такой выход не устроит ни самого игрока, ни клубы, куда он может отправиться. По словам авторов материала, Месси устроит согласованный, а не силовой уход.

Заинтересованные в спортсмене клубы также не готовы рисковать из-за судебного процесса, который еще неизвестно чем закончится. И «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» хотят мирного перехода с возможностью вести переговоры. Но Бартомеу заявил, что не допустит спокойного трансфера игрока.

По словам осведомленных источников, «Барселона» предложила Месси продлить контракт до 2022 года с оговоркой, что он может покинуть клуб следующим летом. Но окончательного решения со стороны игрока пока нет.

Все станет понятно после того, вернется Месси к тренировкам в составе команды или нет. Еще один важный вопрос — это его заявления в СМИ. За все время скандала футболист ни разу ничего не говорил журналистам. Единственный человек, кто мимоходом комментировал эту ситуацию — это отец спортсмена.

Ранее Мессии заявил, что хочет уйти из «Барселоны» после поражения в матче с «Баварией». Встреча закончилась со счетом 8:2. Клуб «Манчестер Сити» готов предложить спортсмену зарплату в 500 миллионов евро.