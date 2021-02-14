СМИ: «Матч ТВ» убрал двух ведущих из кадра с требованием похудеть

Руководство телеканала «Матч ТВ» отстранило двух ведущих от работы в кадре. Они смогут вернуться к своим обязанностям, когда сбросят лишние килограммы. Так утверждает спортивный журналист Алексей Андронов, сообщило издание «Подъем».

«Все понятно, что с эстетикой все связано на протяжении последних нескольких месяцев. Видимо, госпожа хочет, чтобы все соответствовали ее представлениям о том, как должен выглядеть красивый ведущий в эфире», — сказал он.

Назвать имена отстраненных ведущих Андронов отказался.

По данным Telegram-канала «Дай ударить», привести себя в форму предложили Роману Скворцову и Дмитрию Лукашову.

Первый на просьбу «Подъема» прокомментировать данную информацию, заявил, что не понимает вопроса.

«Я понятия не имею. Я не понимаю, о чем вы говорите», — сказал ведущий.

Скворцов накануне комментировал в эфире баскетбольный матч ЦСКА — «Зенит», но в кадре не показался.

Ранее журналистам «Матч ТВ» запретили употреблять англицизмы. С тех пор в эфире под запретом находятся: «окей», «ноунейм», «коуч», «скиллз», «лузер». При этом штрафы за нарушение нового правила не вводили.

Алексей Андронов работал на «Матч ТВ» футбольным комментатором с ноября 2015 года. В январе 2016-го он вместе с другими спортивными комментаторами покинул штат телеканала и перешел на гонорарную основу. Через месяц Андронова отстранили от «любой работы» в этом СМИ. Причины увольнения не раскрывали.