СМИ: «Манчестер Юнайтед» намерен вернуть Криштиану Роналду

По словам источника, «красные дьяволы» уже связались с Роналду, который изучает их предложение. В свою очередь «Ювентус» готов обсудить с «Манчестер Юнайтед» возможный трансфер португальца.

Отмечается, что форвард играл за английский клуб с 2003 по 2009 год. В туринскую команду Роналду перешел два года назад.