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    11 ноября 2020, 20:08

    СМИ: «Манчестер Юнайтед» намерен вернуть Криштиану Роналду

    Артур Блянихов

    Руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в возвращении бомбардира «Старой Синьоры» Криштиану Роналду. Об этом сообщила «Газета.ru».

    По словам источника, «красные дьяволы» уже связались с Роналду, который изучает их предложение. В свою очередь «Ювентус» готов обсудить с «Манчестер Юнайтед» возможный трансфер португальца.

    Отмечается, что форвард играл за английский клуб с 2003 по 2009 год. В туринскую команду Роналду перешел два года назад.