СМИ: «Манчестер Юнайтед» может подписать полузащитника «Аякса»
Хавбек амстердамского «Аякса» Донни ван де Бек заинтересовал «Манчестер Юнайтед», передает «Свободная пресса» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, сумма трансфера футболиста может составить 55 миллионов евро. Кроме «красных дьяволов» к 23-летнему голландцу присматривается мадридский «Реал».
Контракт полузащитника с «Аяксом» рассчитан до конца июня 2022 года. В текущем сезоне ван де Бек отыграл 37 матчей. В его активе 11 результативных передач и 10 голов.