СМИ: «Манчестер Юнайтед» может подписать полузащитника «Аякса»

По данным издания, сумма трансфера футболиста может составить 55 миллионов евро. Кроме «красных дьяволов» к 23-летнему голландцу присматривается мадридский «Реал».

Контракт полузащитника с «Аяксом» рассчитан до конца июня 2022 года. В текущем сезоне ван де Бек отыграл 37 матчей. В его активе 11 результативных передач и 10 голов.