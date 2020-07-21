СМИ: Майк Тайсон и Рой Джонс запланировали бой в 2020 году

Майк Тайсон и Рой Джонс-младший обсуждают вопрос о поединке в 2020 году. Экс-абсолютные чемпионы мира по боксу могут встретиться на ринге уже в сентябре.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

«Тайсон и Рой Джонс-младший ведут переговоры о поединке», — рассказал собеседник.

Планируется, что бой пройдет в Соединенных Штатах в начале осени, ориентировочно, в сентябре. Он будет состоять из восьми раундов. Весовую категорию еще не определили.

Майк Тайсон — один из самых известных и узнаваемых боксеров в истории. У него много мировых рекордов, не побитых до сир пор. В частности, на его счету наибольшее количество самых быстрых нокаутов (девять нокаутов менее чем за одну минуту). Всего у Тайсона 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

В конце мая боксер принял участие в рестлинг-шоу. Своим присутствием он прибавил шоу еще большей зрелищности — разорвал на себе футболку, похвастался мышцами и спровоцировал массовую драку.