СМИ: Луис Суарес может покинуть «Барселону»

«Сине-гранатовые» решили расстаться с 33-летним уругвайским спортсменом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и освободить место в составе для более молодого игрока.

По информации источника издания, вероятнее всего, Суарес продолжит карьеру в «Аяксе» из Амстердама. Футболист выступал в этом клубе с 2007 по 2011 год. С ним в составе команда стала чемпионом Нидерландов и обладателем национального Кубка. Клуб из столицы Нидерландов может заплатить за форварда 15 миллионов евро.

Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 он сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач.