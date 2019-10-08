СМИ: лондонский «Арсенал» проявил интерес к Александру Соболеву

По данным издания, представитель селекционной службы «канониров» побывал на субботнем матче между «Крыльями Советов» и «Сочи», чтобы посмотреть на игру Соболева.

«Свободная пресса» напомнила, что 22-летний бомбардир забил оба гола в ворота сочинцев и не смог реализовать 11-метровый. Отмечается, что руководство другого британского клуба «Манчестер Юнайтед» также приглядывается к российскому нападающему. Инсайдеры заверяют, что и дортмундская «Боруссия» рассматривает кандидатуру Соболева.