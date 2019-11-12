СМИ: «Локомотив» присматривается к Комличенко и Соболеву

По данным информагентства, чешский клуб готов расстаться с Комличенко, если получит за него четыре миллиона евро. В свою очередь у Соболева в контракте с самарским клубом прописана сумма отступных, которая составляет два миллиона евро.

Уточняется, что Комличенко отыграл за «Младу Болеслав» 17 матчей. Он забил 12 мячей и отметился пятью результативными передачами. Соболев провел 17 игр в составе «Крыльев Советов». На его счету 10 голов.