СМИ: «Локомотив» и «Краснодар» намерены купить Евгения Луценко
«Краснодар» и столичные «железнодорожники» проявляют интерес к кандидатуре бомбардира тульского «Арсенала» Евгению Луценко. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, действие контракта 33-летнего футболиста с тульской командой рассчитано еще на один сезон. Однако в договоре не обозначена сумма отступных.
Уточняется, что в нынешнем сезоне форвард отыграл 27 матчей, в которых забил 15 мячей. Среди лучших нападающих Российской Премьер-Лиги он идет на третьем месте.