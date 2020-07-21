СМИ: «Локомотив» и «Краснодар» намерены купить Евгения Луценко

По данным издания, действие контракта 33-летнего футболиста с тульской командой рассчитано еще на один сезон. Однако в договоре не обозначена сумма отступных.

Уточняется, что в нынешнем сезоне форвард отыграл 27 матчей, в которых забил 15 мячей. Среди лучших нападающих Российской Премьер-Лиги он идет на третьем месте.