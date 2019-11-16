СМИ: «Локомотив» готов продать братьев Миранчуков за €25 млн

Братья Миранчуки, которым 24 года, — воспитанники «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» они выступают с 2013 года.

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» со счетом 1:2. Маранчук отличился Подробнее

В нынешнем сезоне Алексей выступил на 13 матчах Российской Премьер-Лиги. Он забил четыре мяча, два из которых — с пенальти. Помимо этого он провел две результативные передачи. В то же время Антон выходил на поле в рамках девяти встреч первенства. Футболист забил два мяча и отдал пас.

Ранее в СМИ писали, что достижения Алексея высоко оценивают «Милан» и «Наполи». Помимо этого за его достижениями наблюдают скауты «Ювентуса», «Севильи» и «Валенсии». А еще футболист интересен Испании, Англии, Германии и Франции.

При этом итальянские журналисты отмечали, что «Локомотив» оценивает обоих спортсменов в 100 миллионов евро. Причем Алексея «Локомотив» готов отдать за 60 миллионов евро, а его брата-близнеца Антона — за 40 миллионов евро.

Всего на счету Алексея числится 207 встреч в составе «Локомотива», в которых он забил 33 мяча и сделал 35 голевых передач. А Антон сыграл с командой на 95 матчах, 23 раза забил мяч в ворота и провел 10 результативных передач.