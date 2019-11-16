  • СМИ: «Локомотив» готов продать братьев Миранчуков за €25 млн

    16 ноября 2019, 15:57

    Алена Макаренко

    Московский футбольный клуб «Локомотив» готов продать полузащитников братьев Антона и Алексея Миранчуков командам Европы за 25 миллионов евро. Об этом сообщил «Чемпионат».
    СМИ: «Локомотив» готов продать братьев Миранчуков за €25 млн

    Братья Миранчуки, которым 24 года, — воспитанники «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» они выступают с 2013 года.

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    В нынешнем сезоне Алексей выступил на 13 матчах Российской Премьер-Лиги. Он забил четыре мяча, два из которых — с пенальти. Помимо этого он провел две результативные передачи. В то же время Антон выходил на поле в рамках девяти встреч первенства. Футболист забил два мяча и отдал пас.

    Ранее в СМИ писали, что достижения Алексея высоко оценивают «Милан» и «Наполи». Помимо этого за его достижениями наблюдают скауты «Ювентуса», «Севильи» и «Валенсии». А еще футболист интересен Испании, Англии, Германии и Франции.

    При этом итальянские журналисты отмечали, что «Локомотив» оценивает обоих спортсменов в 100 миллионов евро. Причем Алексея «Локомотив» готов отдать за 60 миллионов евро, а его брата-близнеца Антона — за 40 миллионов евро.

    Всего на счету Алексея числится 207 встреч в составе «Локомотива», в которых он забил 33 мяча и сделал 35 голевых передач. А Антон сыграл с командой на 95 матчах, 23 раза забил мяч в ворота и провел 10 результативных передач.