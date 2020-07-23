СМИ: «Локо» намерен подписать Кокорина

По словам инсайдера, руководство столичного клуба рассматривает вариант с возможным возвращением своего воспитанника. По данным издания, наставник «Локо» Марко Николич заинтересован в кандидатуре 29-летнего форварда.

Уточняется, что права на Кокорина принадлежат «Зениту». В этом году футболист играл на правах аренды за «Сочи» и помог команде остаться в высшем дивизионе.