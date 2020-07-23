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    23 июля 2020, 20:05

    СМИ: «Локо» намерен подписать Кокорина

    Артур Блянихов

    Столичные «железнодорожники» заинтересованы в подписании бывшего бомбардира отечественной сборной Александра Кокорина. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.

    По словам инсайдера, руководство столичного клуба рассматривает вариант с возможным возвращением своего воспитанника. По данным издания, наставник «Локо» Марко Николич заинтересован в кандидатуре 29-летнего форварда.

    Уточняется, что права на Кокорина принадлежат «Зениту». В этом году футболист играл на правах аренды за «Сочи» и помог команде остаться в высшем дивизионе.

    Новости SMI.FM