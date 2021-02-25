СМИ: Курбан Бердыев намерен возобновить работу в РПЛ

Экс-наставник «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев планирует в нынешнем году вернуться к тренерской деятельности. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

По словам инсайдера, 68-летний летний специалист готов работать только с той командой, которая имеет выстроенную инфраструктуру и ставит перед собой высокие цели. По данным издания, за последние полгода Бердыеву поступали предложения от столичного «Динамо» и грозненского «Ахмата». В результате руководство московского клуба пригласило Сандро Шварца. От предложения команды из Чечни Бердыев отказался сам.