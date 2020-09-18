СМИ: Курбан Бердыев может возглавить московское «Динамо»
Московское «Динамо» вылетело из Лиги Европы после проигрыша тбилисскому «Локомотиву». Руководство команды рассматривает отставку главного тренера Кирилла Новикова, передает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, столичный клуб может возглавить бывший наставник «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев. Отмечается, что кандидатура 68-летнего специалиста не единственная. Рассматривается вариант с заместителем гендиректора клуба по спорту Желько Бувачем и главным тренером «Урала» Дмитрием Парфеновым.