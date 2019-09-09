СМИ: Курбан Бердыев готов стать наставником «Спартака»

Не осталось без внимания присутствие Бердыева на московском стадионе «Открытие Арена», где проходил матч «красно-белых» с питерским «Зенитом». 67-летний специалист, объясняя своей появление на игре, признался, что просто соскучился по футболу.

Он добавил, что готов возглавить спартаковскую команду, если такое предложение поступит от руководства клуба. В свою очередь сам «Спартак», по данным издания, больше привлекает кандидатура наставника национальной сборной Станислава Черчесова.