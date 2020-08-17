СМИ: Куман и «Барселона» заключат контракт на два года

По информации СМИ, стороны уже близки к договоренности. Документ будет подписан сроком на два года, информирует «Газета.ru».

Журналисты обратили внимание, что президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу заявил об увольнении Кике Сетьена с должности главного тренера команды 16 августа, а через несколько часов Кумана заметили в аэропорту Барселоны.

Предположительно, одной из главных причин смены главного тренера стал провал «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Команда была разгромлена «Баварией» со счетом 2:8.