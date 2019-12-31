СМИ: Кудряшов не хочет оставлять Россию ради зарубежных клубов

Сообщается, что несмотря на ряд зарубежных предложений Кудряшов хочет остаться в России.

Кроме «Ростова», в котором Кудряшов выступал в 2016 и 2017 годах, футболистом заинтересовался московский ЦСКА.

Последним клубом, за который он играл, был «Сочи». Туда спортсмен попал летом как свободный агент турецкого «Башакшехира».

В нынешнем сезоне футболист провел 16 матчей и забил один гол. Как сообщила «Свободная пресса», после первой части сезона он расторг с «Сочи» контракт по обоюдному согласию.

Отмечается, что в активе игрока 35 матчей и один гол в составе сборной России, за которую спортсмен начал выступать в 2016 году.