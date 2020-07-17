СМИ: «Краснодар» намерен подписать хавбека «Рубина»

«Свободная пресса» уточнила, что контракт полузащитника с краснодарским клубом рассчитан до лета 2024 года. По словам инсайдера, сумма трансфера оценивается в семь миллионов евро.

Отмечается, что наставник «Рубина» Леонид Слуцкий заинтересован в том, чтобы 19-летний грузин остался в команде. В нынешнем сезоне футболист отыграл 26 матчей, забил три гола и отметился тремя голевыми передачами.