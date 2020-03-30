СМИ: коронавирус нашли у российского фигуриста

Врачи провели тест на коронавирус олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Олегу Васильеву. Результат оказался положительным. Сейчас спортсмен находится дома и ждет данных второго анализа.

Васильев обратился к медикам после возвращения из Швейцарии, пишет Telegram-канал Mash. В путешествие фигурист ездил вместе с женой и дочерью. Врачи проверили на коронавирус всех членов семьи. В итоге заболевшими оказались Васильев и сын его жены.

Родственники пока находятся дома, ожидая результатов второго теста на наличие инфекции.

Олег Васильев — трехкратный чемпион Европы и мира по фигурному катанию. Сейчас спортсмену 60 лет. За годы своей профессиональной карьеры он успел стать чемпионом Олимпийских игр в 1984 году, заслуженным тренером России и заслуженным мастером спорта СССР.

По последним данным, в России насчитывается 1836 случаев заражения коронавирусом. Врачам не удалось спасти девять пациентов. Вылечились от COVID-19 и выписались из больниц уже 66 человек. Власти страны принимают активные меры по борьбе с инфекцией. В городах не работают кафе, фитнес-центры, музеи, парки и другие организации. В Москве и Подмосковье объявлен режим самоизоляции.