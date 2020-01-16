СМИ: контракт с Черчесовым продлят до 2022 года

По информации Metaratings, договор с Черчесовым был автоматически продлен еще в октябре 2019 года. Новое соглашение рассчитано до конца 2022 года без возможности совмещения работы в каком-либо клубе, сообщил портал.

Станислав Черчесов играл на позиции вратаря в московских командах «Спартак» и «Локомотив», также выступал за сборные СССР, СНГ и России. Работал тренером в «Спартаке», столичном «Динамо», грозненском «Тереке» (ныне «Ахмат»), пермском «Амкаре» (расформирован), польском клубе «Легия».

В августе 2016 года возглавил тренерский штаб российской сборной. На чемпионате мира 2018 года национальная команда показала лучший результат, дойдя до четвертьфинала, где по пенальти уступила сборной Хорватии.

По итогам 2019 года сборная заняла 38-е место в рейтинге FIFA, что стало лучшим показателем за четыре года. Также команда под руководством Черчесова вышла на Евро-2020 со второго места в группе.