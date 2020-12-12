СМИ: Кокорин пропустит матч «Спартака» с «Сочи»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин в этом сезоне Российской премьер-лиги принял участие только в восьми матчах своего нового клуба и забил два гола. Но предстоящую игру с «Сочи» московская команда может провести без своего нападающего.

Как сообщило издание «Спорт-Экспресс», Александр Кокорин остался в Москве, пока остальные его члеены по команднее отравились на выездной матч в Сочи. Игра пройдет в рамках 18-тура Российской премьер-лиги.

Александр Кокорин перешел в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента во время летнего трансфера. Но еще до начала сезона он получил травму колена и долго восстанавливался.

После он вышел на матчи с «Тамбовом» и ЦСКА, где снова травмировался. Тогда сообщалось, что выздоровление займет около двух недель.

В конце ноября Кокорин вышел на поле в матче против ЦСКА, где забил один из двух победных голов. Но в прошлом туре на матч с «Тамбовом» он снова не вышел из-за травмы.