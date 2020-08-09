СМИ: Кокорин пропустил первый матч за «Спартак» из-за травмы

По данным издания, о том, что игру Кокорин пропустит стало известно в воскресенье, 9 августа, а травму он получил днем ранее.

Издание уточнило, что руководство клуба решило не рисковать здоровьем игрока и отменило его участие в предстоящем матче, который должен был стать дебютом Кокорина в московском клубе.

Александр Кокорин перешел из «Зенита» в «Спартак» на правах свободного агента. Когда он говорил о первом матче, который должен был пройти на стадионе «Открытие Арена», то вспоминил, что болельщики там всегда создают прекрасную атмосферу.

Встреча «Спартака» и «Сочи» прошла 9 августа в Москве. Начало в 20:00 по московскому времени. Матч завершился ничьей со счетом 2:2. По всей видимости, показанный командой результат не удовлетворил владельца клуба Александра Федуна. Он заявил, что завтра объявит о уходе «Спартака» с чемпионата России. Пока неизвестно насколько эта угроза серьезная.