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    09 августа 2020, 23:55

    СМИ: Кокорин пропустил первый матч за «Спартак» из-за травмы

    Анатолий Минкин

    Перешедший в «Спартак» Александр Кокорин не смог принять участие в матче первого тура Российской премьер-лиги против «Сочи» из-за полученной на тренировке травмы. Об этом сообщил сайт Sport24 со ссылкой на источники в клубе.

    По данным издания, о том, что игру Кокорин пропустит стало известно в воскресенье, 9 августа, а травму он получил днем ранее.

    Издание уточнило, что руководство клуба решило не рисковать здоровьем игрока и отменило его участие в предстоящем матче, который должен был стать дебютом Кокорина в московском клубе.

    Александр Кокорин перешел из «Зенита» в «Спартак» на правах свободного агента. Когда он говорил о первом матче, который должен был пройти на стадионе «Открытие Арена», то вспоминил, что болельщики там всегда создают прекрасную атмосферу.

    Встреча «Спартака» и «Сочи» прошла 9 августа в Москве. Начало в 20:00 по московскому времени. Матч завершился ничьей со счетом 2:2. По всей видимости, показанный командой результат не удовлетворил владельца клуба Александра Федуна. Он заявил, что завтра объявит о уходе «Спартака» с чемпионата России. Пока неизвестно насколько эта угроза серьезная.

    Новости SMI.FM