СМИ: Кокорин летом перейдет в «Локомотив»

Футболист Александр Кокорин может вернуться в свой родной клуб. СМИ узнали, что нападающий собирается подписать контракт с «Локомотивом» на три года.

По информации Metaratings.ru, Кокорин может перейти в «Локомотив» в летнее трансферное окно. Источники издания считают, что, вероятнее всего, контракт будет рассчитан до 2023 года.

Утверждается, что в московском клубе Кокорин будет зарабатывать порядка трех миллионов евро в год.

Сайт «Спорт день за днем» пишет, что футболистом интересуются и в «Динамо», где Кокорин начал взрослую карьеру. Издание утверждает, что этот клуб может предложить спортсмену более выгодные условия в финансовом плане. С другой стороны, «Локомотив» с большой долей вероятности попадет в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

29-летний Александр Кокорин является воспитанником «Локомотива». Он ушел от красно-зеленых в «Динамо» в 2008 году. Сейчас футболист выступает за «Сочи» на правах аренды. В марте его признали лучшим игроком. Он забил три гола в четырех матчах и отдал голевую передачу.