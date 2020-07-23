СМИ: клубы РПЛ так и не поддержали расширение лиги до 18 команд

Инициаторами расширения стали «Оренбург» и «Крылья Советов». При этом сами клубы вылетели из лиги по спортивному принципу. Голосование закончилось тем, что большинство членов лиги отказались расширять список футбольных клубов. В поддержку идеи выступили только «Ахмат» и «Рубин».

Источник издания рассказал, что вопрос о расширении на голосование вынес глава лиги Сергей Прядкин. Однако 14 клубов были против. Всего в лиге на данный момент 16 команд. Такое количество клубов было установлено с самого начала. Все клубы играют друг с другом по два раза. По результатам матчей слабейшие переходят во второй по силе дивизион — Футбольную национальную лигу.

Сейчас две слабые команды, которые вылетели из лиги: «Оренбург» и «Крылья Советов». Верхние строчки в премьер-лиге занимают «Ротор» и «Химки». В отношении последних известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сказал, что подмосковные игроки давно заслужили место в финале Кубка России в премьер-лиге.