СМИ: клубы Бундеслиги заинтересовались защитником «Уфы» Неделчару

По данным информагентства, кандидатурой 23-летнего румына заинтересовались берлинский «Унион» и бременский «Вердер». Трансфер футболиста оценивается в четыре с половиной миллиона евро. Ранее речь шла о возможном переходе в питерский «Зенит» или итальянскую «Рому», однако сделка не состоялась.

Уточняется, что в феврале прошлого года бухарестское «Динамо» получило от «Уфы» за трансфер Неделчару 600 тысяч евро. Защитник отыграл за башкирскую команду 55 матчей.