СМИ: клуб MLS заинтересовался защитником «Зенита»

По словам Маньякова, с одной стороны ведутся переговоры с «сине-бело-голубыми» о продлении контракта, а с другой — с тремя российскими клубами о возможном трансфере.

При этом неизвестно, как будет складываться экономическая ситуация после окончания пандемии коронавируса.

«Один из наших коллег-агентов говорит, что в мае будет интерес от одной из команд MLS (высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде — прим. ред.)», — добавил представитель Смольникова.

Он признался, что ему обидно, что внутри такого большого клуба, как «Зенит» много всяких обсуждений и интриг, а Смольников за счет своей сдержанности и честности трезво оценивает происходящее. Маньяков заметил, что футболист никогда не позволял себе выносить сор из избы.

«Игорь — очень хороший парень, и это надо ценить», — подытожил агент защитника.