СМИ: клуб «Локо» готов расстаться с большей частью ведущих игроков

Журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале написал, что столичные «железнодорожники» выказали готовность расстаться с рядом ведущих членов команды. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам Арустамяна, на прошлой неделе технический директор «Локо» Томас Цорн предложил некоторым российским клубам приобрести несколько игроков, в числе которых Дмитрий Живоглядов, Пабло, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Федор Смолов и Гжегож Крыховяк.

«Что это значит, мне непонятно. Либо у „железнодорожников“ серьезные проблемы финансового характера и это решение совета директоров, либо это попытка полностью обновить состав по инициативе нового спортивного департамента <…>. Либо это идея Томаса Цорна, который похожую операцию провернул в „Спартаке“», — предположил журналист.

Он добавил, что официального подтверждения этой информации пока нет. Получить оперативного комментария у руководства московского клуба не удалось.