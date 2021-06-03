СМИ: Клаудиньо Родригес заинтересовал «Зенит»

В сферу интересов «Зенита» попал хавбек «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо Родригес. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По данным издания, руководство «сине-бело-голубых» готово заплатить за трансфер футболиста 15 миллионов евро. Также сделка предполагает разнообразные бонусы.

Петербургский клуб уверен, что бразильцев устроит это предложение. Что касается «Ред Булл Брагантино», то он хочет получить процент с дальнейшей продажи 24-летнего полузащитника.