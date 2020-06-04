СМИ: киевское «Динамо» заинтересовалось Семиным

По словам инсайдера, Юрий Семин является главным кандидатом на пост главного тренера украинской команды. По данным издания, 73-летний специалист уже дважды сотрудничал с киевским клубом. Первый раз — с 2007 по 2009 годы, а второй — с 2010 по 2012 годы.

Ранее стало известно, что Андрей Аршавин займет руководящий пост в спортивном департаменте «Зенита». Он войдет в трансферный комитет «сине-бело-голубых» и будет курировать резервную команду.