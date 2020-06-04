СМИ: киевское «Динамо» заинтересовалось Семиным
Бывший наставник столичных «железнодорожников» Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо». Об этом сообщила «Свободная пресса».
По словам инсайдера, Юрий Семин является главным кандидатом на пост главного тренера украинской команды. По данным издания, 73-летний специалист уже дважды сотрудничал с киевским клубом. Первый раз — с 2007 по 2009 годы, а второй — с 2010 по 2012 годы.
Ранее стало известно, что Андрей Аршавин займет руководящий пост в спортивном департаменте «Зенита». Он войдет в трансферный комитет «сине-бело-голубых» и будет курировать резервную команду.