СМИ: Кержаков станет главным тренером клуба ФНЛ

«Положительно решен вопрос о назначении Александра Кержакова главным тренером „Томи“. Сейчас он завершает дела, связанные с юношеской сборной России, где он является тренером. В середине следующей недели он приедет в Томск и приступит к своим непосредственным обязанностям в качестве главного тренера „Томи“», — приводит агентство слова собеседника.

В вероятном первом матче ФНЛ под руководством Кержакова «Томь» встретится с «Шинником» из Ярославля. Игра состоится 27 сентября.

7 сентября с поста главного тренера «Томи» ушел Василий Баскаков. До приезда Кержакова обязанности главного тренера будет исполнять Виктор Себелев. Ранее губернатор Томской области и президент ФК «Томь» Сергей Жвачкин заявил, что предложил Кержакову встать у руля клуба. Об этом пишет RT.

Александру Кержакову 37 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола и лучшим бомбардиром в истории петербургского «Зенита» и сборной России. В составе национальной команды он забил 30 мячей, за «Зенит» — 161. Всего на счету Кержакова 233 гола за карьеру.